Mersin’de Soğuk Havada Kaynar İkramı — 130 Bin Bardakla Vatandaşın İçini Isıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, haftanın 5 günü kentin farklı noktalarında ücretsiz kaynar dağıtarak soğuk havada vatandaşların içini ısıtıyor; 2022'den beri 130 bin bardak dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Soğuk Havada Kaynar İkramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında dağıttığı geleneksel kaynar ile soğuk havada vatandaşların içini ısıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ikramlar yoğun ilgi gördü.

Dağıtımın duraklarından biri Yoğurt Pazarı oldu. Vatandaş sirkülasyonunun ve esnaf yoğunluğunun yüksek olduğu bu noktada yapılan ikramlar, yeni yıl dilekleri eşliğinde sunularak memnuniyetle karşılandı.

Kaynar, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, havlıcan, yenibahar gibi baharatlarla tatlandırılıp cevizle servis edilerek geleneksel lezzetiyle birçok vatandaşı çocukluğuna taşıdı.

Dağıtım Takvimi ve Ulaşılan Miktar

Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü kaynar ikramları kapsamında bugüne kadar 130 bin bardak kaynar vatandaşlara ulaştırıldı.

Haftalık dağıtım noktaları şu şekilde belirtildi: Pazartesi — Tarsus Yarenlik Alanı çıkışı; Salı — Mezitli bankalar önü; Çarşamba — Toroslar Kuvayi Milliye Caddesi; Perşembe — Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı; Cuma — Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı ve Tarsus Kültür Park önünde.

Yetkilinin Açıklaması

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Şef Başak Gökdal Bayraktar, uygulamanın amacını şu sözlerle anlattı: "Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın soğuk havalarda bir nebze olsun ısınmasını sağlamak ve aynı zamanda kentimizin kültürel değerlerinden biri olan kaynarı tattırmak. Yeni yılda da vatandaşlarımıza kaynar ikramı yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi ve memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor."

Bayraktar, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, kış ayları boyunca bu hizmetimizi sürdürerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

