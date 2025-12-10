Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı

Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına jandarma operasyonu

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden açılan sahte konut ve ikinci el eşya ilanlarıyla vatandaşları kandırıp haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

Operasyonun seyri

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına ilişkin sahte ilanlar verdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda zanlıları gözaltına aldı.

El konulan deliller

Aramalarda 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi. Elde edilen deliller soruşturma dosyasına dahil edildi.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

MERSİN’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE TOKİ VE İKİNCİ EL İLANLARIYLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN 5 ŞÜPHELİ, JANDARMANIN EŞ ZAMANLI OPERASYONUYLA YAKALANIP TUTUKLANDI.