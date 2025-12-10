DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,65 -0,17%
ALTIN
5.759,72 0,07%
BITCOIN
3.946.495,84 0,41%

Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı

Mersin'de sahte TOKİ ve ikinci el ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli, jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:59
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı

Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına jandarma operasyonu

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden açılan sahte konut ve ikinci el eşya ilanlarıyla vatandaşları kandırıp haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

Operasyonun seyri

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına ilişkin sahte ilanlar verdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda zanlıları gözaltına aldı.

El konulan deliller

Aramalarda 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi. Elde edilen deliller soruşturma dosyasına dahil edildi.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

MERSİN’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE TOKİ VE İKİNCİ EL İLANLARIYLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI...

MERSİN’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE TOKİ VE İKİNCİ EL İLANLARIYLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN 5 ŞÜPHELİ, JANDARMANIN EŞ ZAMANLI OPERASYONUYLA YAKALANIP TUTUKLANDI.

MERSİN’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE TOKİ VE İKİNCİ EL İLANLARIYLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar