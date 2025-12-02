Mersin'de Tekne Operasyonu: 6 Kişi Kaçak Sigara İle Tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 karton ve 420 bin elektronik ısıtmalı sigara ele geçirildi; 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de Tekne Operasyonunda 6 Tutuklama

Silifke açıklarında eş zamanlı kara ve deniz operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Silifke ilçesinde kaçak elektronik ısıtmalı sigara ticareti yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar valizleri tekneden araçlara aktarırken suçüstü yakalandı. Tekne ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 500 karton kaçak sigara ile 420 bin adet elektronik ısıtmalı kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

