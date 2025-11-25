Mersin'de Toroslar'da Kar: Erdemli'de Bin 800 Rakımda Mevsimin İlk Karı

Yüksek kesimlerde kar yaşamı etkiledi

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, Mersin'in Erdemli ilçesinde etkisini gösterdi. İlçe merkezinde kısa süreli yağmur görüldü; yüksek rakımlı bölgelere ise mevsimin ilk karı düştü.

Bin 800 rakım civarındaki Torosların eteklerinde yağan kar, bölgede hayvancılıkla uğraşan Yörükler'i yakaladı. Kar yağışı, yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşıyor.

Karaman Ayrancı ile Erdemli ilçe yolunun belirli bir noktasında da kar yağışı etkili olurken, oluşan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.

