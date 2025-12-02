Mersin Tarsus'ta 80 Yaşındaki Fatma'nın 50 Yıllık Görme Kaybı Ameliyatla Sonlandı

Mersin Tarsus'ta 80 Yaşındaki Fatma'nın 50 Yıllık Görme Kaybı Sonlandı

Kırklarsırtı Mahallesi'nden umut veren gelişme

80 yaşındaki Fatma Çöküş, Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş olarak, sağ gözünü 25-30'lu yaşlarında kaybetmişti. Doktorların sinirlerin öldüğünü söyleyerek umutsuzluk verdiği vakada, 50 yılı aşkın süredir görmeyen göz, yapılan ameliyatla yeniden ışığa kavuştu.

Vakaya müdahale eden ekip, hastanın ameliyatının Tarsus Devlet Hastanesinde gerçekleştiğini ve operasyona Operatör Dr. Ümit Yapıcı'nın liderlik ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ameliyatın ardından Fatma Çöküş, yeniden görme yetisini kazandığını belirtti ve doktoruna, hastaneye ile devlete teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren hekimten açıklama

Operatör Dr. Ümit Yapıcı ameliyatla ilgili olarak teyzenin polikliniğe yaklaşık 1 ay önce başvurduğunu, sağ gözünde ileri derece katarakt bulunduğunu ve hastanın neredeyse umudunu kaybetmiş olduğunu aktardı. Dr. Yapıcı, tetkiklerin ardından ameliyat planlandığını ve operasyonun başarılı geçtiğini ifade etti.

Dr. Yapıcı şu değerlendirmeyi yaptı: «Fatma teyze yaklaşık 1 ay kadar önce polikliniğimize geldi. Sağ gözünde ileri derece katarakt vardı. Neredeyse umudunu kesmişti. Teyzeye sorduğumda sağ gözünün 50 yıldır görmediğini ve kimsenin ameliyat etmediğini söyledi. Teyzeyle konuştuk, sağ olsun bana ve ekibime güvendi. Gerekli tetkiklerin ardından ameliyatını planladık ve güzel bir ameliyat geçirdik. Ameliyattan sonra bize ışık gördüğünü söyledi, o an çok duygusal bir andı. Umarım hayatı boyunca hep böyle şanslı karşılaşmalar yaşar ve başka bir sağlık sorunu çekmez.»

Dr. Yapıcı, ameliyat sırasında karşılaştıkları kataraktın çok sertleştiğine dikkat çekerek işlemi şöyle anlattı: «Büyümeyen göz bebeğinden bir cihaz yardımıyla onu çıkarttık. Zor geçti. Ama doğru bir teknikle ekip olarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Pencereden sert bir kayayı parçalayıp çıkarmak gibi düşünebilirsiniz.»

Fatma Çöküş ise 50 yıllık görme kaybının sonlandığını ve artık gördüğünü belirterek ameliyatı gerçekleştiren ekibe minnettarlığını iletti.

