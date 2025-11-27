Mersin/Tarsus'ta Koca Vahşeti: Emine Ç. Defnedildi, Şüpheli A.Ç. Tutuklandı

Mersin Tarsus'ta boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Emine Ç. defnedildi; şüpheli A.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:41
Mersin'in Tarsus ilçesinde koca vahşeti: Emine Ç. toprağa verildi

Olayın detayları ve hukuki süreç

Bugün sabah saat 06.30 sıralarında, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:135 önünde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan 4 çocuk annesi Emine Ç. hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirilen Emine Ç.'yi tüfekle peş peşe el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. (24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli A.Ç., ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah, bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak emniyet güçleri tarafından el konuldu.

Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze töreni

4 çocuk annesi Emine Ç.'nin cenazesi otopsi işlemleri sonrası alındı ve Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı Boğazpınar Mahallesi'ne nakledilerek mahalle mezarlığında defnedildi.

