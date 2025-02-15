Mersin Tarsus'ta Tavuk Çiftliğinde Yangın: 6 Bin 800 Civciv Telef Oldu

Mersin Tarsus'ta Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangın, büyük bir felakete neden oldu. Karadirlik Mahallesi'nde, Ü.S'ye ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Yangın haberinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, ne yazık ki yangında işletmedeki 6 bin 800 civciv telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.