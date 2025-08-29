DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

Merz'ten Putin'e Sert Eleştiri: Zelenskiy Görüşmesini Engelleyen 'Kabul Edilemez Ön Koşullar'

Almanya Başbakanı Merz, Putin'i Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmamakla suçlayıp 'kabul edilemez ön koşullar' öne sürdüğünü belirtti; Fransa ile savunma işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:52
Merz'ten Putin'e Sert Eleştiri: Zelenskiy Görüşmesini Engelleyen 'Kabul Edilemez Ön Koşullar'

Merz'ten Putin'e Sert Eleştiri: Zelenskiy Görüşmesini Engelleyen 'Kabul Edilemez Ön Koşullar'

Merz'in Açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmadığını söyleyerek Putin'i eleştirdi. Merz, Putin'in görüşme için "kabul edilemez ön koşullar" öne sürdüğünü vurguladı.

Merz, Fransa'nın Toulon kentinde düzenlenen Fransız-Alman Bakanlar Konseyi toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik çabalarına rağmen Rus ve Ukraynalı liderler arasındaki görüşmenin giderek zorlaştığını belirtti.

Merz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Putin'in Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmadığı açık. Kabul edilemez ön koşullar öne sürüyor. Açıkçası bu beni şaşırtmıyor çünkü bu, Rusya Devlet Başkanı'nın stratejisinin bir parçası."

Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini savunan Merz, ateşkesin kabul edilmesini sağlamak için olası adımların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Merz, Rusya'nın müzakere isteksizliği nedeniyle Avrupalıların Ukrayna'da uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini söyleyerek "Bu durum aylarca sürebilir. Her halükarda buna hazırlıklı olmalıyız. Avrupalı ortaklarımızla, Amerikalılarla ve gönüllüler koalisyonuyla yakın koordinasyon içinde buna hazırlanıyoruz." dedi.

Almanya-Fransa İşbirliği ve Güvenlik

Merz, Avrupa güvenliği için Fransa ile daha yakın çalışacaklarını ve caydırıcılık konularında ortak yaklaşımlar izleyeceklerini belirtti. Merz, ortaklığın Fransız-Alman savunma politikalarına rehberlik edeceğini vurguladı: "Güvenli bir Avrupa için birlikte çalışıyoruz. Bu çalışma, sizinle görüşmemizin hemen ardından yapılacak olan Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyindeki bugünkü müzakerelere rehberlik edecektir."

Ayrıca, bu yıl sonundan önce Berlin'de bir çalışma toplantısı düzenlemeyi kararlaştırdıklarını paylaşan Merz, şu ifadeleri kullandı: "Burada, bugün başlattığımız çalışmaları, bunların nasıl uygulandığını ve nerede ayarlamalar yapılması gerektiğini, sıkı bir zaman dilimi içinde sürekli olarak izleyeceğiz."

Merz, küresel çalkantı döneminde Almanya ile Fransa'nın daha yakın iş birliğinin gerektiğini belirterek bunun "Avrupa'nın özgür, güvenli ve rekabetçi kalması için olmazsa olmaz bir ön koşul" olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı