Merz'ten Putin'e Sert Eleştiri: Zelenskiy Görüşmesini Engelleyen 'Kabul Edilemez Ön Koşullar'

Merz'in Açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmadığını söyleyerek Putin'i eleştirdi. Merz, Putin'in görüşme için "kabul edilemez ön koşullar" öne sürdüğünü vurguladı.

Merz, Fransa'nın Toulon kentinde düzenlenen Fransız-Alman Bakanlar Konseyi toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik çabalarına rağmen Rus ve Ukraynalı liderler arasındaki görüşmenin giderek zorlaştığını belirtti.

Merz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Putin'in Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmadığı açık. Kabul edilemez ön koşullar öne sürüyor. Açıkçası bu beni şaşırtmıyor çünkü bu, Rusya Devlet Başkanı'nın stratejisinin bir parçası."

Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini savunan Merz, ateşkesin kabul edilmesini sağlamak için olası adımların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Merz, Rusya'nın müzakere isteksizliği nedeniyle Avrupalıların Ukrayna'da uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini söyleyerek "Bu durum aylarca sürebilir. Her halükarda buna hazırlıklı olmalıyız. Avrupalı ortaklarımızla, Amerikalılarla ve gönüllüler koalisyonuyla yakın koordinasyon içinde buna hazırlanıyoruz." dedi.

Almanya-Fransa İşbirliği ve Güvenlik

Merz, Avrupa güvenliği için Fransa ile daha yakın çalışacaklarını ve caydırıcılık konularında ortak yaklaşımlar izleyeceklerini belirtti. Merz, ortaklığın Fransız-Alman savunma politikalarına rehberlik edeceğini vurguladı: "Güvenli bir Avrupa için birlikte çalışıyoruz. Bu çalışma, sizinle görüşmemizin hemen ardından yapılacak olan Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyindeki bugünkü müzakerelere rehberlik edecektir."

Ayrıca, bu yıl sonundan önce Berlin'de bir çalışma toplantısı düzenlemeyi kararlaştırdıklarını paylaşan Merz, şu ifadeleri kullandı: "Burada, bugün başlattığımız çalışmaları, bunların nasıl uygulandığını ve nerede ayarlamalar yapılması gerektiğini, sıkı bir zaman dilimi içinde sürekli olarak izleyeceğiz."

Merz, küresel çalkantı döneminde Almanya ile Fransa'nın daha yakın iş birliğinin gerektiğini belirterek bunun "Avrupa'nın özgür, güvenli ve rekabetçi kalması için olmazsa olmaz bir ön koşul" olduğunu sözlerine ekledi.