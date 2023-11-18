Meteoroloji'den 66 ile uyarı: Sağanak ve kar yağışı başlıyor

Türkiye genelinde güneşli ve sıcak havanın yerini, yarından itibaren yağmur ve soğuk hava koşullarına bırakacak. Hafta sonu beklenen yağışlarla birlikte Türkiye'nin kış mevsimine tam anlamıyla geçiş yapması öngörülüyor. Yarına dair tüm kurumlardan ardı ardına gelen son dakika uyarıları, vatandaşları olası risklere karşı bilgilendirmeye yönlendiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için toplamda 66 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarılar verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Adana, Ankara, İzmir gibi birçok büyük şehir bulunurken, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Kayseri, Trabzon gibi şehirler yer alıyor.

AFAD UYARDI





İstanbul ve çevresinde hafta sonu fırtına şeklinde esecek rüzgarlar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Meteoroloji, uyarılarda bulunuyor. İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşları fırtına ve kuvvetli yağmur konusunda bilgilendirdi. Türk Hava Yolları (THY) da olumsuz hava koşulları sebebiyle 40 seferini iptal etti.

İstanbul'da cumartesi gününden pazar öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışla ilgili İstanbul Valiliği tarafından turuncu kodlu uyarı yapıldı. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması istenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 24 saat esaslı hazır bekletilecek ekipleri duyurdu.

İzmir'de de benzer bir durum söz konusu. İzmir için fırtına uyarısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve tedbir alınması gerektiği vurgulanıyor.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmesi, Çanakkale'de de etkili olan kötü hava şartlarını gösteriyor. Batı Karadeniz'deki iller için de kuvvetli yağış uyarısı yapılarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarı yapılıyor.