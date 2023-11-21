Meteoroloji'den turuncu alarm! Kar önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi fena vuracak

Hafta sonundan bu yana etkili olan fırtına, ülke genelinde bölge bölge etkisini sürdürüyor. İlk kar yağışı ise Kartepe'ye düştü. Vatandaşlar, özellikle İstanbul için merakla bekledikleri kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TURUNCU VE SARI KODLU UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelere göre 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Tokat, Siirt, Sinop'un iç kesimleri ile birlikte Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarında yağışlı hava bekleniyor. Rüzgarın ise özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde ise 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde rüzgarın güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VE İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde yağış bekleniyor. Bu durum, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkili olan sağanak yağışlar, sıcaklıkların hızla düşmesine neden oluyor. Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre, yarından itibaren başlayacak yağışlı havanın pazar günü kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.