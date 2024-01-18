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MHP'den 5. etap adaylar listesi açıklandı: Listede 55 ilçe için belediye başkan adayları yer aldı

MHP'den 5. etap adaylar listesi açıklandı: Listede 55 ilçe için belediye başkan adayları yer aldı Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkanlığı için 55 ilçenin adayı daha açıklandı. Bu liste ile birlikte MHP yerel seçim için 5'inci etap adaylıklar açıklanmış oldu.