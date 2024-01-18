MHP'den 5. etap adaylar listesi açıklandı: Listede 55 ilçe için belediye başkan adayları yer aldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkanlığı için 55 ilçenin adayı daha açıklandı. Bu liste ile birlikte MHP yerel seçim için 5'inci etap adaylıklar açıklanmış oldu.

MHP'den 5. etap adaylar listesi açıklandı: Listede 55 ilçe için belediye başkan adayları yer aldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe ve 54 ilçe belediye başkan adayının isimlerini açıkladı.

Durmaz, 1 büyükşehir ilçe ve 54 ilçe belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. MHP'nin 55 ilçede belediye başkan adayları şöyle...

mhp adayları

mhp adayları

mhp adayları

mhp adayları

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