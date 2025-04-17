MHP'li Vekil Yücel Bulut'a 105 Yıl Sonra Şehit Belgesi Teslim Edildi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 105 yıl önce şehit düşen büyük dedesi Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi ve fotoğrafını Milli Savunma Bakanlığı'ndan teslim aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Afyonkarahisar'da Yunanlılara karşı mücadele eden Aziz Bulut, Çiğdem Tepe'de şehit düşmüştü.

Kahramanlık Hikayesi Aileyle Paylaşıldı

Büyük dedesiyle ilgili aile içerisinde paylaşılan kahramanlık hikayesini tesadüfen bulduğu bir eserde gören Yücel Bulut, Milli Savunma Bakanlığı'na başvurarak detayları öğrendi.

Bulut, yaptığı açıklamada, "Anadolu'daki her ailede olduğu gibi bizim ailemizde de Milli Mücadele'ye ait hatıralar mevcut. Bu süreçte Bakanlık arşivinde yapılan titiz çalışmada, ailemizin kahramanı olan büyük dedemizle ilgili bilgi ve fotoğrafları bulmuş olduk," şeklinde belirtti.

Aziz Bulut'un Kahramanlığı

Milli Mücadele sırasında Teğmen Aziz Bulut'un Çiğdem Tepe'yi savunurken gösterdiği cesaretle ilgili bilgiler, 1967 yılında Milli Savunma Bakanlığı Arşivi'nde kaleme alınan makalelerde de yer aldığı öğrenildi. Bulut, "Kendisi cephede yaralanmasına rağmen savaşmaya devam etti. Sonunda Yunan askerleri tarafından şehit edildi ancak mühimmatın kurtarılmasını sağladı," dedi.

Büyük dedesi ile ilgili aile içinde duyulan gururun çok büyük olduğunu ifade eden Yücel Bulut, duygularını şu şekilde dile getirdi: "İlk kez dedemin fotoğrafını gören aile büyüklerimiz hüzün ve gurur yaşadı. Bu hikaye sadece bizim ailemize özgü değil; Anadolu'daki her ailede mutlaka bir vatan savunucusu vardır."

Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi ve fotoğrafı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından torunu MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'a teslim edildi.

Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi ve fotoğrafı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından torunu MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'a teslim edildi.