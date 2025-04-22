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MHP'li Yurdakul: 23 Nisan, Çocuklarımızın Geleceği İçin Önemlidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, 23 Nisan'ın çocukların geleceği için önemine vurgu yaptı ve milli değerlerle yetişmelerinin gerekliliğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:50
MHP'li Yurdakul: 23 Nisan, Çocuklarımızın Geleceği İçin Önemlidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Yurdakul, mesajında "MHP olarak, çocuklarımızı sadece birey değil, Türk milletinin yarınlarını inşa edecek güçlü birer temsilci olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak, bu durumun önemine dikkat çekti.

Yurdakul, 23 Nisan 1920'de milletin kendi kaderine sahip çıkarak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünü hayata geçirdiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milli iradenin tecelli ettiği ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı yer olduğunu belirtti.

Yurdakul, mesajında şunları kaydetti: "Bu anlamlı günü, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan etmesi Türk milleti adına büyük bir anlam taşımaktadır. Çocuklar, bizim geleceğimizdir." MHP olarak çocukların eğitimli, milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesinin herkese düşen ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

23 Nisan'ın, millet iradesini simgelerken, aynı zamanda çocukların değerinin altını çizdiğini aktaran Yurdakul, "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclis'imizin tüm üyelerini, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi. Tüm çocukların ve aziz milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

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