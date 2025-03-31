MHP ve DEM Parti İlk Bayramlaşmayı Gerçekleştirdi

MHP ve DEM Parti, Ramazan Bayramı'nda Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve DEM Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilk kez bir araya gelerek tarihi bir bayramlaşma gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti heyeti, Genel Başkan Ayşegül Doğan başkanlığında Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşuyordu.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Zühal Topcu, buluşma sırasında önemli mesajlar vererek, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Topcu, "Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Bu süreç devam edecek ve 'Terörsüz Türkiye' söyleminin gerçekleşmesine yönelik çabalar sürüyor," dedi.

İkna Sürecinin Önemi

Topcu, iki partinin de geniş bir tabana hitap ettiğini belirterek, "İnsanları ikna etmek, belli bir ideale yönlendirmek kolay olmuyor. İlk başta başlamak önemli, ancak sonrasında ikna etmek de gereklidir. Bu sürecin olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz," ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Doğan'ın Değerlendirmesi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bayramlaşmanın birlik ve dayanışma için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Farklı siyasi partilerin, Türkiye'nin geleceği için diyalog kurması gerektiğini düşünüyoruz. Bu buluşma, Türkiye için umut verici bir başlangıç," dedi.

Gelecek İçin Kararlı Adımlar

Doğan, Türkiye’nin tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Tüm siyasi çıkarların ötesinde, barış ve demokrasi için kararlılıkla hareket etmeliyiz. Bu süreçte hukuksal ve siyasal zeminin oluşturulması büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Uzlaşma Mesajı

Ziyaretin sonunda, DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye hediye edilen eşyaların bulunduğu sergiyi gezdirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti ile DEM Parti heyeti ilk kez Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma dolayısıyla bir araya geldi. Bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ne gelen DEM Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığındaki, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet ile yapılan ziyaretin başında, Zühal Topcu ile Ayşegül Doğan el sıkışarak, fotoğraf çektirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti ile DEM Parti heyeti ilk kez Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma dolayısıyla bir araya geldi. Bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ne gelen DEM Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığındaki, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet ile yapılan ziyaretin başında, Zühal Topcu ile Ayşegül Doğan el sıkışarak, fotoğraf çektirdi.