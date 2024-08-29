Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar

Michigan Üniversitesi'nde Filistin'i Destekleme Gösterisi

ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde düzenlenen bir gösteride, Filistin'e destek veren dört kişi gözaltına alındı. Yerel haber kaynaklarına göre, üniversitenin sonbahar festivali etkinliğinde yaklaşık 50 kişi bir araya gelerek Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Gösteri ve Gözaltılar

Etkinliğin organizatörleri, üniversitenin politikasını ihlal ettikleri ve yaya trafiğini engelledikleri yönünde uyarılar aldı. Göstericilerin taleplerine kulak asmayan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Tepki

Etkinliğe katılan grup, sosyal medya üzerinden "Soykırıma fon sağlayan okulumuza dönüşü kutlamayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, üniversite çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

Ülkedeki Protestolar

Amerika Birleşik Devletleri'nde nisan ayından bu yana birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor. Bu protestolar, 6 hafta boyunca geniş bir katılımla devam etti ve pek çok büyük okulda İsrail ve ABD yönetimlerine karşı eylemler gerçekleştirildi.