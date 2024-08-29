Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar

Michigan Üniversitesi'nde gerçekleşen Filistin destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:02
Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar

Michigan Üniversitesi'nde Filistin'i Destekleme Gösterisi

ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde düzenlenen bir gösteride, Filistin'e destek veren dört kişi gözaltına alındı. Yerel haber kaynaklarına göre, üniversitenin sonbahar festivali etkinliğinde yaklaşık 50 kişi bir araya gelerek Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Gösteri ve Gözaltılar

Etkinliğin organizatörleri, üniversitenin politikasını ihlal ettikleri ve yaya trafiğini engelledikleri yönünde uyarılar aldı. Göstericilerin taleplerine kulak asmayan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Tepki

Etkinliğe katılan grup, sosyal medya üzerinden "Soykırıma fon sağlayan okulumuza dönüşü kutlamayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, üniversite çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

Ülkedeki Protestolar

Amerika Birleşik Devletleri'nde nisan ayından bu yana birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor. Bu protestolar, 6 hafta boyunca geniş bir katılımla devam etti ve pek çok büyük okulda İsrail ve ABD yönetimlerine karşı eylemler gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar