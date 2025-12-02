MIDVOLGA-2 Sinop Açıklarına Ulaştı: 80 Milde Saldırı İddiası

MIDVOLGA-2 Sinop Açıklarına Ulaştı

Gemi Türk karasularına girip eskortla limana yönlendirildi

MIDVOLGA-2 isimli gemi, Rusya’dan Gürcistan’a giderken uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirerek kıyıya doğru hareket etti.

Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından eskort edilen gemi, Sinop açıklarına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir"

