Midyat'ta İnşaattan Düşen İşçi Abdülkerim Badur Hayatını Kaybetti

Gölcük Mahallesi'ndeki inşaatta 3'üncü kattan düştü

Gölcük Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Badur'u müdahale için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Badur kurtarılamadı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

