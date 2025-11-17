Midyat'ta İnşaattan Düşen İşçi Abdülkerim Badur Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen 52 yaşındaki işçi Abdülkerim Badur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:54
Gölcük Mahallesi'ndeki inşaatta 3'üncü kattan düştü

Gölcük Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Badur'u müdahale için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Badur kurtarılamadı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BİR İNŞAATIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇALIŞAN ABDÜLKERİM BADUR (52), HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE DENGESİNİ KAYBEDEREK ZEMİNE DÜŞTÜ

