Milas Kültür Merkezi’nde Sona Yaklaşıldı

Milas Kültür Merkezi’nde çalışmalar yüzde 95 tamamlandı; 455 kişilik salon, Açık Kent Sahnesi ve 160 kW güneş enerjisi sistemiyle yakında hizmete açılacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:11
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ta yapımı sürdürülen Milas Kültür Merkezinde çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. İlçenin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirmesi beklenen merkez, yakın zamanda hizmete açılacak.

Proje Detayları

Toplam 6 bin 544 metrekare alanda inşa edilen Milas Kültür Merkezi; 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, resim, müzik, dans ve satranç gibi kültür-sanat etkinliklerine uygun çok amaçlı atölyeler, açık ve kapalı otopark alanları ile bölgenin önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olacak.

Sürdürülebilirlik ve Altyapı

Merkezde ayrıca açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak Açık Kent Sahnesi de yer alıyor. Yapının enerji ihtiyacı, çatısına kurulan 160 kW kapasiteli güneş enerjisi sistemi ile karşılanacak. Yağmur suyu hasadı sistemiyle toplanan sular ise rezervuarlarda ve bahçe sulamasında yeniden değerlendirilecek.

Başkan Aras: "Milas’a yakışan bir kültür merkezi kazandırıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, merkezin tamamlanma sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Milas’ın kültürel kimliğini güçlendirecek bu önemli yatırımı kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Enerji verimliliğinden kültürel altyapıya kadar her detayın özenle düşünüldüğü bu merkez, Milas’ın sanat yaşamını ileriye taşıyacak. Kentimize değer katan sanatçılarımızdan Prof. Dr. Turan Erol’un adını burada yaşatacak olmak bizim için büyük bir onurdur. Çocukların, gençlerin ve tüm hemşehrilerimizin kültür-sanatla buluştuğu güçlü bir Milas hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Adlandırma Kararı

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Milas Kültür Merkezi'ne Prof. Dr. Turan Erolun adı verildi.

Prof. Dr. Turan Erol kimdir?

Prof. Dr. Turan Erol, 1927 yılında Milas’ta doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde yetişen Erol, Türkiye’nin farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1960’ta burs kazanarak Paris’te üç yıl araştırmalar yürüttü. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar akademisyenlik yapan Erol, 1991’de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Onlar Grubu ile Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin kurucularındandır. Türk resminde öncü isimlerden biri olarak kabul edilen sanatçı, 2023 yılında 96 yaşında yaşamını yitirdi.

