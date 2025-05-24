Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi 1 Eylül'de Açılıyor

Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi Açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'deki Milli Eğitim Akademisi Şubesi'nin 1 Eylül'de hizmete gireceğini açıkladı. Tekin, bu duyuruyu 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye gelmesi sırasında yaptı.

Vali Çiçek Ziyareti ve Bina İncelemesi

Bakan Tekin, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ettikten sonra, Malatya yolundaki, Milli Eğitim Akademisi olarak kullanılacak binayı inceledi. Burada yaptığı konuşmada, "Bu bina, Milli Eğitim Akademisi olarak hizmet vermesi için tasarlandı," dedi.

Hizmet İçi Eğitim Revizyonu

Öğretmen istihdamında yeni bir yapı oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleneceğini belirten Tekin, "Hizmet içi eğitimi ve mesleki gelişimi artırmak için yılın 365 günü aktif olacak Milli Eğitim Akademileri kurmayı hedefliyoruz. Türkiye'de henüz çok az ilde açtığımız akademilerimizi dönüştürdük," ifadelerini kullandı.

Bina Özellikleri

Bakan Tekin, Kayseri Şubesi'nin içindeki yüzme havuzu, konferans ve spor salonlarıyla dört dörtlük bir bina olduğunu vurgulayarak, "Burayı farklı bir okul olarak düşünmüştük ancak Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürmeye karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun," şeklinde konuştu.

Tekin, öğretmen adayları, öğretmenler ve eğitim yöneticileri için başarılı ve verimli bir çalışma ortamı diledi. Eğitim camiasına alanında katkı sağlayacak bu önemli adım, Kayseri'deki eğitim olanaklarını daha da geliştirecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi'nin 1 Eylül'de açılacağını bildirdi. Bakan Tekin akademide incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi'nin 1 Eylül'de açılacağını bildirdi. Bakan Tekin akademide incelemelerde bulundu.