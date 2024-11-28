Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı

Kırklareli'nde Eğitim Vizyonu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kırklareli'de okul müdürleriyle düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ökten, "İnşallah Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hep birlikte layıkıyla milletimizin hak ettiği şekilde, milletimize layık bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Değerler ve Beceriler

Eğitimin bir 'dava' olduğunu vurgulayan Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin aileyle bütünleşen bir eğitim anlayışını benimsediğini belirtti. Bu modelin milli ve manevi değerler ile becerilerin harmanlandığı bir yaklaşım sunduğunu kaydeden Ökten, "Değerlerimizin becerilerimizle bütünleşerek bilgiyle tamamlanması çok önemli. Artık yetkinliklerin kazanımını konuşuyoruz. Hepimizin becerileri var; her bir birey ve öğrenci bizim için çok kıymetli." şeklinde konuştu.

Aile, Okul ve Öğretmen İş Birliği

Türk aile yapısının güçlülüğüne dikkat çeken Ökten, bu yapının diğer ülke vatandaşları tarafından da örnek alındığını vurguladı. "Bizi biz yapan değerlerin en başında aile geliyor diye belirten Ökten, "Aile, okul, öğretmen üçgeninin güçlenmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Aileleri eğitim sürecine dahil ederken pedagojik bir yaklaşımla, etkinliklerle iletişimi güçlendirmek gerekiyor." dedi.

İmam Hatip Okullarında Yenilikler

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise imam hatip okullarında sunulan 12 proje okul türü hakkında bilgi verdi. Ortaokul seviyesindeki hafızlık programlarından, liselerdeki spor, sanat ve uluslararası eğitim programlarına kadar geniş bir yelpaze sunduklarını belirten İşleyen, "Öğrencilerin yeteneklerine göre programlara yönlendirme yaparak, okullarımızın ve öğrencilerimizin sayılarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Vali ve Öğrencilerle Buluşma

Bakan Yardımcısı Ökten ve Genel Müdür İşleyen, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Ardından, Kırklareli İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim konusunda güncel gelişmeleri paylaştılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.