Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bartın'da Eğitim Başarılarını Değerlendirdi

Bakan Tekin, Bartın'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda yapılan eğitim yatırımları sayesinde TIMSS sınavlarında elde edilen başarıları vurguladı. Bakan Tekin, "TIMSS sınavlarında hem 4. hem de 8. sınıflar düzeyinde matematik ve fen bilimleri alanında birçok ülkede önemli başarılar elde ettik," dedi.
Yatırımların Önemi ve Gelecek Hedefleri
Bakan Tekin, Bartın Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Vali Nurtaç Arslan ile görüşerek yatırım ve eğitim konularını ele aldı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, son yıllarda Bartın'daki eğitim yatırımları ile derslik başına düşen öğrenci ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamalarına yaklaştığını belirtti.
Türkiye eğitim düzeyinin OECD ve dünya ortalamalarına yakın olduğunu ifade eden Tekin, "Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretim altyapımızın seferberlik ruhuyla gelişmesi gerekmektedir," şeklinde konuştu.
TIMSS 2023 Sonuçları ve Milli Eğitim Politikaları
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına da değinen Bakan Tekin, "Bu başarıda emek sarf eden öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum" Bakan Tekin, fiziki ve teknolojik altyapının takdire şayan olduğunu, okullardaki internet erişimi ve etkileşimli tahtaların eğitim kalitesini artırdığını ifade ederek, "Bu vesileyle Bartın'daki tüm sürece katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" Toplantıya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere kente geldiği Bartın'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere kente geldiği Bartın'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Tekin, fiziki ve teknolojik altyapının takdire şayan olduğunu, okullardaki internet erişimi ve etkileşimli tahtaların eğitim kalitesini artırdığını ifade ederek, "Bu vesileyle Bartın'daki tüm sürece katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" Toplantıya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere kente geldiği Bartın'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere kente geldiği Bartın'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere kente geldiği Bartın'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere kente geldiği Bartın'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.