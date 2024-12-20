Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bartın'da Eğitim Başarılarını Değerlendirdi

Bakan Tekin, Bartın'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda yapılan eğitim yatırımları sayesinde TIMSS sınavlarında elde edilen başarıları vurguladı. Bakan Tekin, "TIMSS sınavlarında hem 4. hem de 8. sınıflar düzeyinde matematik ve fen bilimleri alanında birçok ülkede önemli başarılar elde ettik," dedi.

Yatırımların Önemi ve Gelecek Hedefleri

Bakan Tekin, Bartın Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Vali Nurtaç Arslan ile görüşerek yatırım ve eğitim konularını ele aldı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, son yıllarda Bartın'daki eğitim yatırımları ile derslik başına düşen öğrenci ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamalarına yaklaştığını belirtti.

Türkiye eğitim düzeyinin OECD ve dünya ortalamalarına yakın olduğunu ifade eden Tekin, "Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretim altyapımızın seferberlik ruhuyla gelişmesi gerekmektedir," şeklinde konuştu.

TIMSS 2023 Sonuçları ve Milli Eğitim Politikaları