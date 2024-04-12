Milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi intihar girişiminde bulundu

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın ayrıldığı eşi Yağmur Sarnıç bugün yaşanan üzücü bir olay ile gündeme çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımını yaptığı bir video ile intihar etme niyetini açıkça belirten Yağmur Sarnıç, Beylikdüzü'ndeki evinde bulundu.



Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrasında ihbar edilen Sarnıç, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler Sarnıç'ın bulunduğu konuta ulaştıklarında aşırı miktarda antidepresan ilacı aldığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Beylikdüzü Devlet hastanesine nakledilen Sarnıç'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Konu ile alakalı olarak polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor