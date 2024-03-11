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Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Önemli Görüşme İçin Bir Araya Geldi

Türkiye'nin kritik isimleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün gerçekleştirdikleri özel görüşme ile ülkenin milli güvenlik meselelerini ele aldılar. Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı ayrı ayrı bakanlığın girişinde karşılayarak başlayan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, Bakan Fidan ve Bakan Kalın'ın geçtiğimiz günlerde ABD ziyaretinde ele alınan konular da detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:29
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Önemli Görüşme İçin Bir Araya Geldi

Türkiye'nin milli güvenliği adına kritik öneme sahip isimler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Bakan Güler'in Fidan ve Kalın'ı bakanlık girişinde ayrı ayrı karşılamasıyla başladı. Yapılan açıklamaya göre, üçlü toplantıda Türkiye'nin güncel güvenlik meseleleri, terörle mücadele stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın son günlerde ABD'ye gerçekleştirdikleri önemli ziyaret masaya yatırıldı. Türkiye'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin değerlendirildiği toplantı, ülkenin milli çıkarları doğrultusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Detaylı bir güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı bu kritik toplantının ardından, üçlü heyetin ayrı ayrı açıklamalarda bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmadı.

savunma bakanlığı

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