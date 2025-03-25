Minik Çocuklar 'Medine Usulü Çocuk İftarı'nda Buluştu

Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde, 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için özel olarak düzenlenen 'Medine Usulü Çocuk İftarı', yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Hacı Ahmet Ünal Vakfı'nın organize ettiği etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdi.

Etkinliğin Detayları

Kurulan yer sofrasında aileleri ile birlikte 'tekne orucu' açan minik davetliler, ardından Karagöz Hacivat gösterisi ve çeşitli eğlencelerle neşeli anlar yaşadı. Etkinlik, geleneksel bir ramazan şenliğinde olduğu gibi, çocukların yoğun ilgi gösterdiği bir atmosferde geçti.

Hedef: Orucu Sevdirme

Hacı Ahmet Ünal Vakfı Genel Müdürü Bekir Aydın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, iki yıldır düzenledikleri çocuk şenliklerinin devamı niteliğinde olan iftar programının, tarihi bir atmosferde çocuklar için önemli bir deneyim sunduğunu vurguladı. Aydın, “Burada, Medine usulü, yani sofraların yere serildiği, mütevazi bir iftar düzenliyoruz.” dedi.

Çocuklara Özel Hediyeler

Çocuklara 'diş kirası' olarak hediyeler de verileceğine dikkat çeken Aydın, “Temel amacımız, orucun sevilen, güzel ve tatlı bir ibadet olduğunu çocuklarımıza göstermek.” ifadelerini kullandı. Programa katılan aileler ise bu tür buluşmaların önemine vurgu yaparak geçmiş dönemlerde benzer etkinliklerin eksikliğini dile getirdi.

Özel Hazırlıklar

Üsküdar Çocuk Akademisi Yöneticisi Elif Aydın Bayraktutar, son yıllarda çocuk iftarlarının yaygınlaştığını belirterek, “Ramazan boyunca her gün bir iftar düzenliyoruz. Çocuklarımız 'tekne orucu' tutuyor ve sonrasında hep beraber iftar ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktutar, “İftar programını çocukların ihtiyaçları düşünülerek hazırladık.” dedi.

Kalıcı Anılar

Etkinliğe katılan çocukların anılarının hayatları boyunca unutulmaz olduğunu vurgulayan Bayraktutar, “Geçen sene burada olup tekrar gelen çocuklarımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu. İftar programı, veliler ve çocuklar arasında sıcak bir bağ oluşturmayı başardı.