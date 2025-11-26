Minik Öğrenciler Düzce'de Orman Ağaçlarını İnceledi

Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri, "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde ağaç sevgisi ve doğa eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:50
Minik Öğrenciler Düzce'de Orman Ağaçlarını İnceledi

Minik Öğrenciler Düzce'de Orman Ağaçlarını İnceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin minik öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek ağaç sevgisi, orman ve doğa konularında bilgiler edindi.

Ziyaretin amacı ve kapsamı

Gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Okulun minik öğrencileri, İşletme Kampüsü içinde gezdirilerek kampüsteki çeşitli ağaç türleri hakkında bilgilendirildi ve çocukların soruları yetkililer tarafından cevaplandırıldı.

Etkinlikler ve kapanış

Ziyaret kapsamında, İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda miniklere "orman dostları" adlı eğitici bir çizgi film gösterildi. Gösterim sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak ziyaret sonlandırıldı.

DÜZCE’NİN MİNİK ÖĞRENCİLERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEZEREK AĞAÇ SEVGİSİ, ORMAN VE DOĞA KONUSUNDA...

DÜZCE’NİN MİNİK ÖĞRENCİLERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEZEREK AĞAÇ SEVGİSİ, ORMAN VE DOĞA KONUSUNDA BİLGİLER ALDI.

DÜZCE’NİN MİNİK ÖĞRENCİLERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEZEREK AĞAÇ SEVGİSİ, ORMAN VE DOĞA KONUSUNDA...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı
3
Kastamonu'da 10 Litre Etil ve 15 Şişe El Yapımı Alkol Ele Geçirildi
4
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
5
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
6
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
7
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama