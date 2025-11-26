Minik Öğrenciler Düzce'de Orman Ağaçlarını İnceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin minik öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek ağaç sevgisi, orman ve doğa konularında bilgiler edindi.

Ziyaretin amacı ve kapsamı

Gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Okulun minik öğrencileri, İşletme Kampüsü içinde gezdirilerek kampüsteki çeşitli ağaç türleri hakkında bilgilendirildi ve çocukların soruları yetkililer tarafından cevaplandırıldı.

Etkinlikler ve kapanış

Ziyaret kapsamında, İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda miniklere "orman dostları" adlı eğitici bir çizgi film gösterildi. Gösterim sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak ziyaret sonlandırıldı.

