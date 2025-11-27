Mirası Kaçırmak Yok: Avukat Tevfik İmamoğlu Muris Muvazaasını Anlattı

Avukat Tevfik İmamoğlu uyarıyor

Muris muvazaası olarak bilinen işlemlerde mirasçıların haklarının zedelendiğini belirten Avukat Tevfik İmamoğlu, "Yapılan devir işlemleri muvazaalı kabul edilirse mirasçı hakkına kavuşabilir" dedi.

"Uygulamada sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi muris muvazaası yani mirastan mal kaçırmadır. Bir kişinin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla üçüncü kişilere yaptığı karşılıksız kazandırmalara deniyor. Yani gerçek niyeti bağış olarak ama satış göstermek sureti ile mirasçıların miras hakkını engelliyor miras bırakan. Genelde tapuda satış göstermek sureti ile oluyor. Örnek vermek gerekirse anne-babanın satış gibi gösterip tapuyu devretmesi gibi durumlarda diğer mirasçıların miras hakkı zedeleniyor. Bu tür işlemler muvazaalı işlemler olarak geçiyor. Yargıtay bu işlemleri hükümsüz kabul ediyor zaten Borçlar Kanunu’nda da muvazaalı baştan itibaren hükümsüzdür demektedir" diye konuştu.

Avukat İmamoğlu, miras hakkı zedelenenlerin başvuru yollarını da anlattı: "Böyle bir durumla karşılaşan mirasçı, yani miras hakkı zedelenen mirasçı miras bırakanın ölümü ile birlikte muris muvazaası sebebi ile tapu iptali ve tescil davası açabilir. Bunun herhangi bir süresi, zaman aşımı yoktur. Sadece mirastan ret edilmiş, çıkarılmış ya da feragat etmiş kişiler bu davayı açamaz. Mahkeme açıldıktan sonra yapılan yargılama sonucunda bu işlemin muvazaalı olduğuna karar verirse bu işlem hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Tapu varsa iptal edilir ve miras payları tekrardan dağıtılır. Mirasçılar da hakkına kavuşmuş olur. Yani miras kaçırma gibi bir durum yok. Sadece bu durumlarda fark eden mirasçı, hakkı ihlal edilen kişiler adli makamlara başvurup haklarını alabilirler".

