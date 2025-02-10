Mısır'dan Uluslararası Topluma Filistinlilerin Haklarına Destek Çağrısı

Mısır'dan Filistinlilerin Hakları İçin Ortak Tutum Çağrısı

Mısır, uluslararası topluma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nin Filistinlilerden boşaltılmasına yönelik açıklamalarına karşı Filistin halkının topraklarında barış içinde yaşama hakkını gözeten ortak bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası meşruiyetin bölgedeki krizleri görmezden gelmesinin barışın temellerini yok edeceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "İsrail işgali sebebiyle uluslararası ve bölgesel güvenlik ile barışın maruz kaldığı tehditlere karşı durmanın tek yolu, bölgedeki insanların haklarını gözeten bir yöntemi benimsemekten geçmektedir" ifadeleri yer aldı.

Filistin halkının topraklarında barış içinde yaşama hakkı da dahil olmak üzere temel haklara yönelik benzeri görülmemiş bir haksızlığa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma tarihi zulmü sonlandırmanın zorunlu olduğu bir vizyon temelinde birleşmesi çağrısı yapıldı.

Trump'ın Gazze'yi 'Devralma' Planı

ABD Başkanı Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacağını" ifade etmişti. Trump, Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Ayrıca, Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia ederek, Gazze'yi Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi arzuladığını belirtmişti.