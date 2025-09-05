Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

Kahire'nin sert tepkisi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah Kapısı ile ilgili sözlerine tepki gösterildi. Kahire yönetimi, Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiğini bildirdi.

Açıklamada bu uygulamaların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu ve etnik temizlik niteliği taşıdığı vurgulandı. Mısır, uluslararası topluma bu suçlar için hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirme çağrısı yaptı.

Değişmez kırmızı çizgi ve ateşkes çağrısı

Mısır, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağını ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceğini belirterek bunun "değişmez kırmızı çizgi" olduğunu yinelendi. Kahire, bölgede sürdürülmeye çalışılan kaos ortamına karşı durulmasını, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini talep etti.

Açıklamada ayrıca meşru Filistin yönetiminin Gazze'ye ve sınır kapılarına geri dönmesini sağlamak için uluslararası destek sağlanması ve bu konudaki uluslararası anlaşmalara uygun olarak sınır kapılarının yeniden açılması istendi.

Netanyahu'nun ifadeleri

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret ederek, "Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulundu.