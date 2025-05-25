MİT Başkanı İbrahim Kalın İbn Haldun Akademi'nin Kapanış Dersini Verdi

MİT Başkanı Kalın'dan Önemli Açıklamalar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" sürecinin büyük bir kurtuluş adımı olduğunu ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesince düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İbn Haldun Akademi programının son dersine katılan Kalın, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.

Gelişen Türkiye Vurgusu

Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, Türkiye'nin daha ileri bir noktaya taşınmasına yardımcı olacağını belirtti. Bu hedefe adım adım yaklaşıldığını ve dünya ile olan bağı güçlendirmenin önemini dile getirdi.

"Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor," diyen Kalın, yerli ve milli olmanın önemine dikkat çekti.

Tarihi Şekillendiren Türkiye

Kalın, Türkiye'nin uluslararası konjonktürde etkin rol aldığını ve bu gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin sağlam bir temele oturarak içe kapanmadan, iç dinamizmini korumasının gelecekteki başarısı için kritik önemde olduğunu ifade etti.

Kalın, değişimin toplumsal katılım ile gerçekleşeceğini de vurgulayarak, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var," sözleriyle Türkiye'nin yeni dönemine işaret etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.