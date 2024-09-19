MİT, Gara'da Terörist Halil Yiğit'i Etkisiz Hale Getirdi

MİT'in Başarılı Operasyonu

Türkiye’nin milli istihbarat kuruluşu olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın önemli isimlerinden Halil Yiğit'i Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Halil Yiğit Hakkında Bilgiler

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, MİT, istihbarat çalışmaları neticesinde, Hogir Pirosi kod adını kullanan Halil Yiğit'in, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Gara bölgesinde eylem planları yaptığı belirlemiştir.

Yiğit'in Terörist Kariyeri

Şırnak kırsalında 2007 yılında terörist faaliyetlerine başlayan Yiğit, Silopi ilçesinde gerçekleştirilen silahlı ve el yapımı patlayıcı kullanarak yapılan terör eylemlerine katılmıştır. Ayrıca, hendek-barikat olayları sırasında da Türk güvenlik güçlerine karşı eylem örgütlemektedir.

2018 yılında Suriye'de terör örgütü YPG bünyesinde görev alan Yiğit, son olarak Irak'ın Gara bölgesinde örgütsel faaliyetlerini sürdürüyordu.