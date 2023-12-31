MİT ve TSK’nın ortak düzenlediği operasyonda Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden terörist öldürüldü

MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, Türk diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlar kapsamında, PKK'nın sözde yöneticilerinden biri olan Cemil Akar, hava harekatında hedef alınarak etkisiz hale getirildi. Akar'ın, Türk diplomatın öldürüldüğü saldırıda doğrudan sorumlu olduğu belirtilmişti.

MİT ve TSK’nın ortak düzenlediği operasyonda Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden terörist öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi.

MİT, Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntüleri kare kare detaylı incelendi.

Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi. Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.

temizlik

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekâtında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.

Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

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