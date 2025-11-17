MKE TOLGA YHSS İlk Atışlı Testi Başarıyla Gerçekleştirildi

MKE'nin geliştirdiği TOLGA YHSS'nin ilk atışlı testi başarıyla tamamlandı; 100'e yakın katılımcı izledi, 8 senaryodaki tüm düşman dronları bertaraf edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:08
MKE TOLGA YHSS İlk Atışlı Testi Başarıyla Gerçekleştirildi

MKE TOLGA YHSS İlk Atışlı Testi Başarıyla Gerçekleştirildi

8 senaryoda tüm düşman dronları hedefe ulaşamadan bertaraf edildi

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından geliştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)'nin ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi.

MKE'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başta olmak üzere farklı güvenlik birimlerinden 100’e yakın katılımcı'nın faaliyeti canlı olarak takip ettiği belirtildi.

Faaliyette, 8 farklı senaryoda taarruza geçen düşman dronlarının tamamı MKE TOLGA tarafından hedefe ulaşamadan bertaraf edildi.

MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) TOLGA YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ’NİN (YHSS) İLK ATIŞLI TEST...

MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) TOLGA YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ’NİN (YHSS) İLK ATIŞLI TEST FAALİYETİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) TOLGA YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ’NİN (YHSS) İLK ATIŞLI TEST...

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler