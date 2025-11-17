MKE TOLGA YHSS İlk Atışlı Testi Başarıyla Gerçekleştirildi

8 senaryoda tüm düşman dronları hedefe ulaşamadan bertaraf edildi

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından geliştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)'nin ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi.

MKE'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başta olmak üzere farklı güvenlik birimlerinden 100’e yakın katılımcı'nın faaliyeti canlı olarak takip ettiği belirtildi.

Faaliyette, 8 farklı senaryoda taarruza geçen düşman dronlarının tamamı MKE TOLGA tarafından hedefe ulaşamadan bertaraf edildi.

