Mogherini Gözaltında: AB Fonları İddiasıyla Brüksel ve Brugge’de Operasyon

AB Başsavcılığı, Federica Mogherini ve Stefano Sannino'nun da aralarında olduğu üç kişiyi AB fonlarının kötüye kullanılması şüphesiyle gözaltına aldı; Avrupa Koleji ve AB binalarında aramalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:39
Mogherini Gözaltında: AB Fonları İddiasıyla Brüksel ve Brugge’de Operasyon

Mogherini Gözaltında: AB Fonları İddiasıyla Brüksel ve Brugge’de Operasyon

AB Başsavcılık Ofisi, Avrupa Koleji ve AB binalarında eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılık Ofisi, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi Genel Müdürü Stefano Sannino dahil olmak üzere üç kişinin, AB fonlarının kötüye kullanılması suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Brüksel ve Brugge şehirlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. AB Başsavcılık Ofisi, AB hizmet binasında ile Brugge’de bulunan Avrupa Koleji’ne ait çeşitli binalarda ve bazı evlerde aramalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Belçika güvenlik güçlerinin çalışmaları çerçevesinde 2014-2019 yıllarında görev yapan Federica Mogherini ve Stefano Sannino ile bir kişinin daha sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın, EEAS bünyesinde geleceğin Avrupalı diplomatlarına Avrupa Koleji’nde verilen 9 aylık eğitim programında iltimas ve muhtemel haksız rekabet iddialarını araştırmayı amaçladığı vurgulandı. İddialar arasında kamu ihalelerinde dolandırıcılık, yolsuzluk, çıkar çatışması ve mesleki gizliliğin ihlali yer alıyor; suçlamaların tarihlendirmesi ise 2021-2022 yıllarına dayanıyor.

Açıklamada ayrıca, AB Başsavcılık Ofisi’nin operasyon öncesinde bazı şüphelilerin isimleri açıklanmadan dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde taleplerde bulunduğu ve bu taleplerin kabul edildiği kaydedildi.

Operasyon ve soruşturma gelişmeleriyle ilgili olarak AB Başsavcılık Ofisi'nin açıklamaları takip edilmeye devam edecek.

