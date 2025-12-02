Mogherini Gözaltında: AB Fonları İddiasıyla Brüksel ve Brugge’de Operasyon

AB Başsavcılık Ofisi, Avrupa Koleji ve AB binalarında eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılık Ofisi, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi Genel Müdürü Stefano Sannino dahil olmak üzere üç kişinin, AB fonlarının kötüye kullanılması suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Brüksel ve Brugge şehirlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. AB Başsavcılık Ofisi, AB hizmet binasında ile Brugge’de bulunan Avrupa Koleji’ne ait çeşitli binalarda ve bazı evlerde aramalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Belçika güvenlik güçlerinin çalışmaları çerçevesinde 2014-2019 yıllarında görev yapan Federica Mogherini ve Stefano Sannino ile bir kişinin daha sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın, EEAS bünyesinde geleceğin Avrupalı diplomatlarına Avrupa Koleji’nde verilen 9 aylık eğitim programında iltimas ve muhtemel haksız rekabet iddialarını araştırmayı amaçladığı vurgulandı. İddialar arasında kamu ihalelerinde dolandırıcılık, yolsuzluk, çıkar çatışması ve mesleki gizliliğin ihlali yer alıyor; suçlamaların tarihlendirmesi ise 2021-2022 yıllarına dayanıyor.

Açıklamada ayrıca, AB Başsavcılık Ofisi’nin operasyon öncesinde bazı şüphelilerin isimleri açıklanmadan dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde taleplerde bulunduğu ve bu taleplerin kabul edildiği kaydedildi.

Operasyon ve soruşturma gelişmeleriyle ilgili olarak AB Başsavcılık Ofisi'nin açıklamaları takip edilmeye devam edecek.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) BAŞSAVCILIK OFİSİ, ESKİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ VE AB KOMİSYONU ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA VE KÖRFEZ BÖLGESİ GENEL MÜDÜRÜ STEFANO SANNİNO DAHİL 3 KİŞİNİN AB FONLARININ KÖTÜYE KULLANIMINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI.