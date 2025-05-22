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Moldova Büyükelçisi Croitor'dan Balıkesirli İş İnsanlarına Yatırım Çağrısı

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Balıkesirli iş insanlarını Moldova'ya yatırım yapmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:35
Moldova Büyükelçisi Croitor'dan Balıkesirli İş İnsanlarına Yatırım Çağrısı

Moldova Büyükelçisi Croitor'dan Yatırım Çağrısı

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Balıkesirli iş insanlarına ülkesinde yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. Balıkesir’e Moldova’nın Türkiye’deki 7’nci fahri konsolosluğunu açmak amacıyla gelen Croitor, Balıkesir Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye-Moldova İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı”na katıldı.

Moldova’nın Stratejik Avantajları

Croitor, burada yaptığı konuşmada Türkiye ile Moldova arasındaki işbirliğine dikkat çekerek, Balıkesirli iş insanlarını Moldova’da yatırım yapmaya davet etti. Moldova’nın Avrupa’nın ortasında stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Croitor, “Moldova, iki yıl önce Avrupa Birliği’ne aday oldu. 2028-2029 yıllarında Avrupa Birliği’ne tam üye olmayı ümit ediyoruz. Eğer şimdi Moldova’da yatırım yaparsanız, birkaç yıl içinde şirketiniz Avrupa Birliği şirketi olacaktır.”

Yatırım Fırsatları ve Teşvikler

Moldova’nın 44 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Croitor, Moldova ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Croitor, “Bugün Moldova’da yaklaşık 1200 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Bunların bazıları 25-30 yıldır aktif. Moldova küçük ama fırsatlar sunan bir ülke.”

Moldova'ya Davet

Croitor, kendisinin de Gagauz Türklerinden olduğunu ve ana dilinin Türkçe olduğunu belirterek, iş insanlarını Moldova’ya davet etti. “Gelin, görün ve yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirin.” şeklinde konuşan Croitor, Moldova hükümetinin gıda, tekstil, otomotiv, elektronik, kimya ve ilaç sektörlerine yatırım yapanlara teşvik sağladığını ekledi.

Moldova’nın Türkiye’deki 7’nci fahri konsolosluğunu açmak amacıyla Balıkesir'de gelen Dmitri...

Moldova’nın Türkiye’deki 7’nci fahri konsolosluğunu açmak amacıyla Balıkesir'de gelen Dmitri Croitor, Balıkesir Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Moldova İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"na katıldı. Croitor, toplantıda konuşma yaptı.

Moldova’nın Türkiye’deki 7’nci fahri konsolosluğunu açmak amacıyla Balıkesir'de gelen Dmitri...

Moldova’nın Türkiye’deki 7’nci fahri konsolosluğunu açmak amacıyla Balıkesir'de gelen Dmitri Croitor, Balıkesir Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Moldova İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"na katıldı. Croitor, toplantıda konuşma yaptı.

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