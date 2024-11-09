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Moskova'da 22. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Sonuçlandı

Libya'dan katılan bir yarışmacı, Moskova'daki yarışmada birinci oldu. İkinci ve üçüncülüğü ise Katar ve Yemenli katılımcılar aldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 02:03
Moskova'da 22. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Sonuçlandı

Moskova'da İz Bırakan 22. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başarıyla tamamlandı. Yarışma, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinlikte, 31 ülkeden katılımcılar arasında düzenlenen yarışmada Libyayı temsil eden bir yarışmacı birinci olurken, Katar ve Yemenli yarışmacılar sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Filistin'den katılan bir yarışmacıya ise seyirci ödülü verildi.

Yarışmanın Önemi Vurgulandı

Moskova'daki otelin konser salonunda gerçekleştirilen törene, Ruşen Abbasov ve Şeyh Malullah Abdurrahman Cabir gibi dini yetkililer katıldı. Ravil Gaynutdin, yarışmanın manevi değerleri pekiştirdiğine dikkat çekerek, "Bu etkinlik, insanları bir araya getiriyor ve barış ile kardeşlik ilkelerini teşvik ediyor." dedi.

Türkiye'yi Temsil Eden İmam Hatipten Açıklamalar

Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar, Moskova'daki atmosferden etkilendiğini belirtti. Yarışmaya katılanlarla kurduğu diyalog ve dostluk ilişkileri hakkında düşüncelerini dile getirerek, "Kuran-ı Kerim'in dili Arapça ile birbirimizle anlaşıyoruz. Bu organizasyon, Müslümanların bir araya gelmesi açısından oldukça anlamlı." ifadelerini kullandı.

Gazze Konusuna Dikkat Çekildi

Kırlar, Gazze'deki zorlu durumu eleştirerek, Müslümanların dayanışması gerektiğinin altını çizdi: "Dünyanın dört bir yanında hayat sürerken, oradaki insanlar zor durumda. İslam dünyası bir araya gelmeli ve bu zulme dur demeli."

Önceki yıl, Türkiye'den katılan bir yarışmacının birinci olduğu yarışma, İslam kültürünü ve değerlerini yayıma devam ediyor.

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" törenle sona erdi....

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" törenle sona erdi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ile ortak düzenlediği yarışmanın sona ermesi dolayısıyla başkent Moskova'daki otelin konser salonunda tören düzenlendi.

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" törenle sona erdi....

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" törenle sona erdi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ile ortak düzenlediği yarışmanın sona ermesi dolayısıyla başkent Moskova'daki otelin konser salonunda tören düzenlendi.

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