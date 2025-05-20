Mostar 2025 Konferansı: Gelecek İçin Birlik Mesajı

Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı

Bosna Hersek'in tarihi şehri Mostar'da düzenlenen "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı", önemli politikacı ve uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

Önemli Katılımcılar

Panele, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zoran Dimitrovski ve Karadağ Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Perisa Kastratovic gibi önemli isimler katılım sağladı.

Birlik ve İşbirliği Mesajı

Açılışta konuşan Konakovic, Mostar'dan verilecek birlik ve çok etnikli yapı mesajının, dünyanın dört bir yanından güçlü bir şekilde duyulacağına vurgu yaptı. Ayrıca, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına katkı sağlayan ülkelere ve kuruluşlara teşekkür etti.

Genç Göçü ve Siyasi İstikrarsızlık