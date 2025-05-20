Mostar 2025 Konferansı: Gelecek İçin Birlik Mesajı

Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı
Bosna Hersek'in tarihi şehri Mostar'da düzenlenen "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı", önemli politikacı ve uzmanların katılımıyla gerçekleşti.
Önemli Katılımcılar
Panele, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zoran Dimitrovski ve Karadağ Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Perisa Kastratovic gibi önemli isimler katılım sağladı.
Birlik ve İşbirliği Mesajı
Açılışta konuşan Konakovic, Mostar'dan verilecek birlik ve çok etnikli yapı mesajının, dünyanın dört bir yanından güçlü bir şekilde duyulacağına vurgu yaptı. Ayrıca, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına katkı sağlayan ülkelere ve kuruluşlara teşekkür etti.
Genç Göçü ve Siyasi İstikrarsızlık
Konakovic, Bosna Hersek'te gençlerin yurt dışına göç etmesi meselesine dikkat çekerek, "Son yıllarda 130 bin vatandaşımız Batı Avrupa ülkelerinden çalışma izni almıştır. Bu, ülke nüfusumuzun yüzde 4-5'ine tekabül eden ciddi bir orandır" Konferansın amacı olarak sürdürülebilir bir ekonomi ve istikrarlı bir Bosna Hersek hedefinin ön plana çıktığını belirten Konakovic, "Barış mümkündür, gerçekleşmektedir ve siyasi ayrılıklarımıza rağmen devam etmektedir" Konakovic'in yanı sıra Radman ve Bozay'ın katıldığı "Diplomasi Aracı Olarak Ortak Miras" Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.
Gelecek İçin Güçlü Mesajlar
Ortak Bildiri ve Sonuçlar
Konferansın amacı olarak sürdürülebilir bir ekonomi ve istikrarlı bir Bosna Hersek hedefinin ön plana çıktığını belirten Konakovic, "Barış mümkündür, gerçekleşmektedir ve siyasi ayrılıklarımıza rağmen devam etmektedir" Konakovic'in yanı sıra Radman ve Bozay'ın katıldığı "Diplomasi Aracı Olarak Ortak Miras" Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.
Konakovic'in yanı sıra Radman ve Bozay'ın katıldığı "Diplomasi Aracı Olarak Ortak Miras" Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.