MSKÜ'de "Prematüre Bebeklerin Yaşam Yolculuğu" Paneli | Dünya Prematüre Günü

MSKÜ'de "Prematüre Bebeklerin Yaşam Yolculuğu" paneli düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında "Prematüre Bebeklerin Yaşam Yolculuğu: Farkındalık ve Destek Yaklaşımları" başlıklı paneli düzenledi. Etkinlik, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi C Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelin amacı ve katılım

Panel, prematüre bebeklerin zorlu yaşam mücadelesine dikkat çekmeyi, ailelere destek sağlamayı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını onurlandırmayı hedefleyerek çok sayıda katılımcının katılımıyla gerçekleşti.

Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar'ın konuşması

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, açılış konuşmasında prematüre bebeklerin mücadelesine vurgu yaptı. Prof. Dr. Acar, sözlerine şöyle başladı: "Bugün burada, hayat mücadelesine biraz daha erken başlamış ancak gerçekten güçlü bir mücadele veren çocuklarımızı; onların bu çetin yolunda hem stres ve sıkıntılarıyla, hem de onlara bakmakla zorlanan ailelerimizi ve aslında bu işin görünmez kahramanları olan sağlık çalışanlarımızı, eğitimcilerimizi ve hemşirelerimizi onurlandırmak için bir araya geldik".

Prof. Dr. Acar, prematüre bebek bakımının yalnızca teknik bir hastane işi olmadığını, bunun tüm sağlık sisteminin insana ve insanlığa vereceği değerlerle ilgili bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının rolü ve teşekkür

Başhekim Acar, hastanenin yenidoğan ünitesi ve prematüre bebek bakımını güçlendirme çabalarına değinerek, bu süreçteki en büyük emeğin sağlık çalışanlarına ait olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarını "birer sessiz kahraman" olarak nitelendiren Acar, gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ve prematüre çocukların her aldığı nefesi bir zafer olarak gördüklerini ifade etti. Konuşmasını tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak tamamladı ve panelin farkındalığı artırmasını temenni etti.

Sunumlar

Panel kapsamında Doç. Dr. Özkan İlhan, Uzm. Dr. İpek Kocaoğlu ve Prof. Dr. Gonca Karayağız Muslu tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE "PREMATÜRE BEBEKLERİN YAŞAM YOLCULUĞU" PANELİ DÜZENLENDİ