Mudanya'da 25 Kasım: Sahipsiz Ayakkabılar Kadın Cinayetlerini Anlattı

Mudanya'da 25 Kasım etkinliğinde sessiz yürüyüş yapıldı; yüzlerce ayakkabı bırakıldı, bir dakikalık saygı duruşu ve gece nöbetiyle kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:01
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kadınlar sessiz yürüyüşle şiddete dikkat çekti. Mudanya Kent Konseyi öncülüğündeki buluşma BUDO İskelesi'nde başladı ve katılımcılar siyah kıyafetlerle ikişerli sıra halinde Mütareke Meydanı'na yürüdü.

Etkinlik detayları

Yürüyüş boyunca kadına yönelik şiddetin sembolü olarak dört parmak işareti defalarca yapıldı. Meydana ulaşıldığında, kadın cinayeti kurbanlarını temsilen yüzlerce ayakkabı yere bırakıldı ve bu ayakkabılar etrafında büyük bir çember oluşturuldu. Program kapsamında hayatını kaybeden kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı; kısa süreli gerçekleştirilen çığlık eylemi ise katılımcıların duygularını ve şiddete karşı yükselen toplumsal tepkiyi ortaya koydu.

Mesajlar ve tepkiler

Etkinlikte yapılan konuşmalarda kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Bazı konuşmacılar ve katılımcılar duygusal anlar yaşarken, meydanda gözyaşlarına hakim olamayanlar oldu. Gece saatlerine kadar süren sessiz nöbet boyunca kadınlar, ayakkabılar ve hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu alanın etrafında bekleyerek "Şiddete karşı asla yalnız değiliz" mesajı verdi.

Katılım

Etkinliğe sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, kadına yönelik şiddete dikkat çekme ve toplumsal duyarlılığı artırma amacıyla düzenlendi.

