Mudanya'da 25 Kasım: Sahipsiz Ayakkabılar Kadın Cinayetlerini Anlattı

Mudanya'da 25 Kasım etkinliği: Sahipsiz ayakkabılar kadın cinayetlerini anlattı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kadınlar sessiz yürüyüşle şiddete dikkat çekti. Mudanya Kent Konseyi öncülüğündeki buluşma BUDO İskelesi'nde başladı ve katılımcılar siyah kıyafetlerle ikişerli sıra halinde Mütareke Meydanı'na yürüdü.

Etkinlik detayları

Yürüyüş boyunca kadına yönelik şiddetin sembolü olarak dört parmak işareti defalarca yapıldı. Meydana ulaşıldığında, kadın cinayeti kurbanlarını temsilen yüzlerce ayakkabı yere bırakıldı ve bu ayakkabılar etrafında büyük bir çember oluşturuldu. Program kapsamında hayatını kaybeden kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı; kısa süreli gerçekleştirilen çığlık eylemi ise katılımcıların duygularını ve şiddete karşı yükselen toplumsal tepkiyi ortaya koydu.

Mesajlar ve tepkiler

Etkinlikte yapılan konuşmalarda kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Bazı konuşmacılar ve katılımcılar duygusal anlar yaşarken, meydanda gözyaşlarına hakim olamayanlar oldu. Gece saatlerine kadar süren sessiz nöbet boyunca kadınlar, ayakkabılar ve hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu alanın etrafında bekleyerek "Şiddete karşı asla yalnız değiliz" mesajı verdi.

Katılım

Etkinliğe sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, kadına yönelik şiddete dikkat çekme ve toplumsal duyarlılığı artırma amacıyla düzenlendi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA GÜÇLÜ BİR FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. MUDANYA KENT KONSEYİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞEN "SESSİZ YÜRÜYÜŞ", SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞIN KATILIMIYLA BUDO İSKELESİ’NDE BAŞLADI.