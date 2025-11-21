Muğla'da 24 Kasım'da Şehit Öğretmenler İçin Mevlid-i Şerif ve Lokma Hayrı

Muğla Valiliği himayesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit ve merhum öğretmenler için Mevlid-i Şerif okunup lokma hayrı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:35
Etkinlik ve amaç

Muğla Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit ve merhum öğretmenler için Mevlid-i Şerif programı ve lokma hayrı düzenlendi.

Program detayları

Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlara lokma ikram edildi. Lokma dağıtımını yerinde inceleyen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, etkinliğe katılanlarla sohbet ederek 'öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna' dikkat çekti. Vali Akbıyık, şehit ve merhum öğretmenleri rahmetle andıklarını ifade ederek görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Katılımcılar

Programa, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, kazanların başına geçerek vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

