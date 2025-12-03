Muğla'da 81 İlde 81 Orman: Yatağan'a 20 Bin Fidan

Proje yeniden başladı, uzun vadeli ağaçlandırma hedefleriyle devam ediyor

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Muğla'da 20 bin fidan toprakla buluşuyor.

Ormanların toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen ve havayı temizleyen yapısına vurgu yapılan açıklamada; küresel ısınma, orman yangınları, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetleri nedeniyle doğanın korumasına yönelik çalışmaların önemi belirtildi.

Projenin ilk aşaması 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirildi ve 2024'te yeniden hayata geçirildi. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle, beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Yeniden başlatılan projenin 21. durağı olan Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Şeref ve Kavak köylerinde dikilecek fidanları temsilen Nebiköy mahallesinde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, Muğla Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Türkiye İş Bankası Muğla Şube Müdürü Didem Zeynep Balyer, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkan Yardımcısı Mehtap Kızılkaya, TEMA Vakfı Muğla Bodrum İlçe Sorumlusu Gülben Koç ile Muğlalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Muğla'da 20 bin fidan başlıklı çalışmada, yüzde 68'i ormanlık alanlardan oluşan Yatağan ilçesinin Şeref ve Kavak köylerinde yer alan 20 hektardan fazla bir alana 20 bin fidan dikiliyor.

Projenin 2008-2017 arasındaki ilk aşamasında ise 2010 yılında Muğla merkezine bağlı Yılanlık köyünde yapılan dikimlerde 4 bin 250 fidan toprakla buluşmuş, düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başlamıştı.

Proje yetkilileri, ağaçlandırma ve bakım çalışmalarının sürdürülebilir bir çevre ve yaşanabilir gelecek hedefiyle devam edeceğini vurguladı.

