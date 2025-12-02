Muğla'da Gençler Kötekli Gençlik Merkezi'nin Sanat Atölyelerinde Yetenek Keşfediyor

Muğla'da gençler Kötekli Gençlik Merkezi'nde sanatla buluşuyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Kötekli Gençlik Merkezi, üniversiteli gönüllü gençlerin katılımıyla zengin bir sanat eğitim programına ev sahipliği yapıyor. Merkez, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı yürütülen atölyelerle gençlere çok yönlü gelişim fırsatı sunuyor.

Atölye programı ve içerikleri

Merkezdeki eğitimler temel çizim teknikleri, resim çalışmaları, seramik uygulamaları ve geleneksel ebru sanatı olmak üzere dört ana başlıkta organize ediliyor. Program, sanat eğitmenleri ve gönüllü üniversiteli gençlerin rehberliğinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimi bir arada veriyor.

Temel çizim teknikleri atölyesinde oran-orantı, perspektif, ışık-gölge ve desen çalışmaları yapılıyor. Resim atölyesinde gençler renk bilgisi, kompozisyon oluşturma ve farklı boya teknikleri üzerine uygulamalar gerçekleştiriyor. Seramik atölyesinde katılımcılar şekillendirme, form oluşturma ve sırlama süreçlerini deneyimlerken, ebru atölyesinde ise geleneksel yöntemlerle özgün desenler ortaya çıkarılıyor.

Eğitmenler, gönüllüler ve katılım

Kötekli Gençlik Merkezi yönetimi, sanatla buluşmanın gençlerin gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirterek bu faaliyetlerin özgüveni, el becerilerini ve kültürel farkındalığı artırdığını vurguladı. Eğitimlere katılan gönüllü gençler ise yeni beceriler kazanmanın yanı sıra üretmenin verdiği mutluluk ve sosyal ortamın sağladığı deneyimlerden memnun olduklarını aktardı.

Atölye çalışmalarının dönem boyunca devam edeceği bildirildi. Etkinliklere katılmak isteyen gençlerin merkeze başvurarak ücretsiz kayıt yaptırabileceği duyuruldu. Kötekli Gençlik Merkezi, gençlerin üretim becerilerini destekleyen ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan projelerle çalışmalarını sürdürüyor.

