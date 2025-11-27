Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı

Seydikemer'de yedikleri tavuk sonrası rahatsızlanan üç çocuktan biri yaşamını yitirdi. Muğla Valiliği ve ilgili birimler olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 00:19
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı

Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı

Olayın Detayları

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde evde yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Valilik ve Ekiplerin İncelemesi

Olayın ardından Muğla Valiliği harekete geçti. Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği, talimatı üzerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenini tespit etmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Ayrıca, ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE EVDE YEDİKLERİ TAVUK YEMEĞİNDEN SONRA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE...

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE EVDE YEDİKLERİ TAVUK YEMEĞİNDEN SONRA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBEDERKEN, MUĞLA VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ.

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti