Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı

Olayın Detayları

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde evde yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Valilik ve Ekiplerin İncelemesi

Olayın ardından Muğla Valiliği harekete geçti. Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği, talimatı üzerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenini tespit etmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Ayrıca, ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

