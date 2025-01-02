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Muğla'da İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 05:14
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 05:14
Muğla'da İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltında

Muğla'da Şok Olay: İş Arkadaşını Bıçakladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Foça Mahallesi'nde yaşanan korkunç bir cinayet vakası, bölgedeki halkı derinden üzdü. Aynı iş yerinde çalışan bir genç, 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai'yi, bıçaklayarak öldürdü.

Olayın detayları, fırında çalışan bir işçinin Mirzai'yi bıçaklanmış halde bulmasıyla ortaya çıktı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Cinayet Aleti Bulundu

Polis, cinayette kullanılan bıçağı olay yerinde buldu. Ekipler, cinayeti işleyen zanlının, maktul ile aynı odada kalan S.S. (24) olduğunu tespit etti.

Olay sonrası kaçan zanlı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mirzai'nin cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Fethiye'deki yerel halk cinayetin nedenini merakla bekliyor.

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