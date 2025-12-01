Muğla'da Kaçak Hafriyat Denetimleri Sıklaştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında il genelinde kaçak hafriyat dökümlerini engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ortak Denetimlerle Uygulama

Belediye ekipleri, emniyet mensupları ve zabıta birimleriyle birlikte ortak denetimler gerçekleştirerek hafriyat taşıma süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor. Amaç, boş arazilere, dere yataklarına, ormanlık alanlara ve tarım arazilerine gelişigüzel hafriyat dökülmesinin önüne geçmek ve doğal yaşamı korumak.

İzin Sistemi ve Süreç Takibi

Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde faaliyet gösteren 892 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait toplam bin 949 araç için ‘Taşıma İzin Belgesi’ düzenliyor. Belirli aralıklarla yapılan kontrollerle kaçak dökümün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hafriyat taşıyan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından Arvento Araç Takip Sistemi üzerinden anlık olarak izleniyor. Kaçak döküm girişimleri sistem üzerinden tespit edilerek saha ekipleri kısa sürede müdahale ediyor ve gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Çevre ve Halk Sağlığına Katkı

Yürütülen denetimler sadece kaçak hafriyatla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimini de destekliyor. Düzenli ve izinli hafriyat taşımacılığı çevre kirliliğini azaltırken doğal yaşam alanlarının tahrip olmasını engelliyor; kontrolsüz dökümlerin önüne geçilmesiyle halk sağlığını tehdit eden riskler ortadan kaldırılıyor ve görüntü kirliliği engelleniyor.

Vatandaşlara Çağrı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması için vatandaşların duyarlılığına dikkat çekiyor. Kaçak hafriyat dökümüne şahit olan vatandaşlar, 444 48 01 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunarak doğanın korunmasına katkı sağlayabiliyor.

Başkan Ahmet Aras'ın Değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak hafriyatla mücadele çalışmalarının kent için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Muğla’nın doğal güzelliklerini, ormanlarını, tarım alanlarını ve su kaynaklarını korumak bizim en temel sorumluluğumuz. Kaçak hafriyat dökümleri hem çevre sağlığına hem de doğal yaşam alanlarına ciddi zarar veriyor. Bu nedenle denetimleri sıklaştırdık ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde sahadayız. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı bizim için çok kıymetli. Kaçak döküm gördüklerinde ihbarda bulunarak bu mücadeleye destek olmalarını rica ediyoruz. Muğla’mızı hep birlikte koruyacağız"

