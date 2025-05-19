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Muğla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Rıza E. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 18:27
Muğla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, motosiklet sürücüsü Ali Rıza E.'nin (65) yaşamını kaybetmesine yol açtı.

Ali Rıza E.'nin kullandığı 48 JF 816 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolunun Gerişburnu mevkiinde Berk Y. (24) yönetimindeki 06 DB 816 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sırasında Ali Rıza E.'nin yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Berk Y.'yi gözaltına aldı. Kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve incelemelere devam ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

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