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Muğla'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik suçuna yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı, aralarında oda başkanı da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:01
Muğla'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tufecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyon neticesinde, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı dahil toplam 8 zanlı tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde yapılan operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemler sonrasında, adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün lideri olduğu belirtilen A.Ş. ve M.A. ile birlikte 8 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 Mart tarihinde gerçekleştirilen bu operasyon, Marmaris'te örgütlü olarak tefecilik suçunu işleyenlere yönelik kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Toplamda 8 zanlının tutuklanması ile birlikte, bu olayın arka planı ve bağlantıları üzerine yapılan incelemelerin süreceği bildirildi.

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