Muğla'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tufecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyon neticesinde, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı dahil toplam 8 zanlı tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde yapılan operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemler sonrasında, adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün lideri olduğu belirtilen A.Ş. ve M.A. ile birlikte 8 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 Mart tarihinde gerçekleştirilen bu operasyon, Marmaris'te örgütlü olarak tefecilik suçunu işleyenlere yönelik kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Toplamda 8 zanlının tutuklanması ile birlikte, bu olayın arka planı ve bağlantıları üzerine yapılan incelemelerin süreceği bildirildi.