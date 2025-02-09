Muğla'daki Suç Örgütü Operasyonunda 8 Tutuklama

Muğla'da Suç Örgütü Operasyonu

Muğla'nın Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalarda bazı şüphelilerin birçok bireye zorla senet imzalatarak borçlandırdıklarını, kişisel bilgilerini ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını ve ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs ettiklerini belirledi. Bu tespitlerin ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 17 kişi gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 8 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.