Muğla Jandarması 10-16 Kasım'da 20 bin 231 Aracı Denetledi

Denetim sonuçları (10-16 Kasım)

Muğla İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Muğla genelindeki sorumluluk alanlarında yürütülen trafik denetimleri 10-16 Kasım tarihlerinde devam etti. Ekipler toplam 20 bin 231 aracı kontrol etti.

Denetimler sonucunda Bin 058 sürücüye toplam 4 milyon 032 bin 151 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 49 sürücü belgesi geri alındı ve 234 araç trafikten men edildi.

Jandarma Trafik timleri tarafından Bin 032 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

