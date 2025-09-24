Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
Olayın Detayları
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Köyceğiz Mahallesinde, Durgül S. (61) ile oğlu Soner S. (22) arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Soner S., annesine av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Durgül S., olay yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltı
Olayın ardından Soner S., jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.