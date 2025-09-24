Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan kavgada Soner S. (22), annesi Durgül S. (61)'ye av tüfeğiyle ateş etti. Anne olay yerinde yaşamını yitirdi; zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:10
Olayın Detayları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Köyceğiz Mahallesinde, Durgül S. (61) ile oğlu Soner S. (22) arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Soner S., annesine av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Durgül S., olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltı

Olayın ardından Soner S., jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.

