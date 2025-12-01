Muradiye Fidanlığı 2025'te 4 milyon 200 bin fidan üretti

Muradiye Orman Fidanlığı, 1944'ten bu yana üretim yapıyor; 2025'te yıllık 5 milyon kapasiteli tesiste 4 milyon 200 bin fidan üretildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:31
Muradiye Fidanlığı 2025'te 4 milyon 200 bin fidan üretti

Muradiye Fidanlığı geleceğe nefes olmaya devam ediyor

İzmir Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Manisa'daki Muradiye Orman Fidanlığı Müdürlüğü, 2025 yılında 4 milyon 200 bin fidan üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

81 yıldır süren üretim geleneği

Manisa-Menemen karayolu üzerinde 1900 dekar alana kurulu olan fidanlık, 1944 yılından bu yana aralıksız üretim yapıyor ve 81 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına geleceğe nefes olacak fidanlar gönderiyor.

Çeşitlilik ve kalite

Fidanlıkta yapraklı ve ibreli ağaç türleri ile çeşitli ağaççık, çalı ve sarmaşık olmak üzere yaklaşık 300 tür üzerinde, alçak rakım bitkileri üzerine ihtisaslaşmış üretim gerçekleştiriliyor. Üretilen fidanlar, 10 santimetre boydan başlayıp 7-8 metreye kadar ulaşan orman ağacı ve peyzaj materyali niteliğinde, ekonomik değeri yüksek türlerden oluşuyor.

Tohum üretimi ve kapasite

Fidan üretiminin yanı sıra müdürlükte tohum üretimi de tüm hızıyla devam ediyor. Muradiye Orman Fidanlığı'nın yıllık üretim kapasitesinin 5 milyon fidan olduğu; 2025 yılının ise bu kapasiteye yakın 4 milyon 200 bin adet üretimle verimli şekilde tamamlandığı bildirildi.

İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MANİSA'DAKİ MURADİYE ORMAN FİDANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDE...

İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MANİSA'DAKİ MURADİYE ORMAN FİDANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDE 2025 YILINDA 4 MİLYON 200 BİN FİDAN ÜRETİMİ YAPILDIĞI AÇIKLANDI.

İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MANİSA'DAKİ MURADİYE ORMAN FİDANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDE...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı