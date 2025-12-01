Muradiye Fidanlığı 2025'te 4 milyon 200 bin fidan üretti

Muradiye Fidanlığı geleceğe nefes olmaya devam ediyor

İzmir Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Manisa'daki Muradiye Orman Fidanlığı Müdürlüğü, 2025 yılında 4 milyon 200 bin fidan üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

81 yıldır süren üretim geleneği

Manisa-Menemen karayolu üzerinde 1900 dekar alana kurulu olan fidanlık, 1944 yılından bu yana aralıksız üretim yapıyor ve 81 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına geleceğe nefes olacak fidanlar gönderiyor.

Çeşitlilik ve kalite

Fidanlıkta yapraklı ve ibreli ağaç türleri ile çeşitli ağaççık, çalı ve sarmaşık olmak üzere yaklaşık 300 tür üzerinde, alçak rakım bitkileri üzerine ihtisaslaşmış üretim gerçekleştiriliyor. Üretilen fidanlar, 10 santimetre boydan başlayıp 7-8 metreye kadar ulaşan orman ağacı ve peyzaj materyali niteliğinde, ekonomik değeri yüksek türlerden oluşuyor.

Tohum üretimi ve kapasite

Fidan üretiminin yanı sıra müdürlükte tohum üretimi de tüm hızıyla devam ediyor. Muradiye Orman Fidanlığı'nın yıllık üretim kapasitesinin 5 milyon fidan olduğu; 2025 yılının ise bu kapasiteye yakın 4 milyon 200 bin adet üretimle verimli şekilde tamamlandığı bildirildi.

